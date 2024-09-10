Samsun'da 2 işçi feci şekilde can verdi! Kuyu açarken toprağın altında kaldılar

Samsun'un Bafra ilçesinde acı bir olay meydana geldi. Fındık tarlasında su kuyusu açma çalışması sırasında toprak kayması yaşandı. Toprak altında kalan işçiler Sabri Bayraktar ile Mustafa Aydın'ın cansız bedenlerine ulaşıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Samsun'da 2 işçi feci şekilde can verdi! Kuyu açarken toprağın altında kaldılar
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Samsun'un Bafra ilçesinde feci bir olay meydana geldi. İşçiler Sabri Bayraktar ile Mustafa Aydın'ın, ilçeye bağlı Evrenuşağı Mahallesi Çınarlık mevkisinde bir fındık tarlasında su kuyusu açma çalışması sırasında toprak kayması yaşandı.

İki işçide yaşanan korkunç olayda toprak altında kalırken ihbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye görevlileri ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Samsun'da 2 işçi feci şekilde can verdi! Kuyu açarken toprağın altında kaldılar - Resim : 1

Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucunda 2 kişinin cenazesine ulaşıldı. Bulunduğu yerden çıkarılan cenazeler, otopsi için Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerine gelen cumhuriyet savcısı da bölgede inceleme gerçekleştirdi. İncelemelerin ardından açılan kuyu, iş makineleriyle kapatıldı.

Samsun'da 2 işçi feci şekilde can verdi! Kuyu açarken toprağın altında kaldılar - Resim : 2

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, göçüğün bir kuyu kazısında yaşandığını belirtti. İlk bilgilere göre 2 kişinin kuyu kazdığının, 1 kişinin de dışarıda beklediğinin anlaşıldığını anlatan Doğan, "Göçük oluşunca haber veriyorlar. AFAD, belediye, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerinde hızlı bir çalışma yürüttü. İş makinelerinin çalışması sonucu vatandaşların cansız bedenine ulaşıldı." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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