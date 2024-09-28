Samsun'da 3 aracın karıştığı feci kaza! Yaralılar var
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde 3 aracın karıştığı feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, 19 Mayıs ve Bafra ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.
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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Atatürk Bulvarı Sanayi Kavşağı'ndaki trafik ışıkları oldu.
Edinilen bilgiye göre, S.Ö'nün kullandığı 55 LZ 217 plakalı otomobil, sola dönmek isteyen M.S. yönetimindeki 55 AHN 839 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, H.A. idaresindeki 55 EZ 397 plakalı otomobile çarparak durabildi.
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan N.G. ve E.A. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince 19 Mayıs ve Bafra ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı