Samsun'da 3 çocuk babası şahıs hobi atölyesinde ölü bulundu

Olay, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde bulunan marangoz atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde şirket işçisi olarak çalışan Seydi Ahmet Şenoğlu (37) bugün işe gitmeyince arkadaşları tarafından merak edildi.

ATÖLYESİNDE ÖLÜ BULUNDU

Şenoğlu, evinin yanında bulunan kendisine ait hobi atölyesinde asılı halde ölü bulundu. Yapılan araştırmada 3 çocuk babası Şenoğlu'nun sağır ve dilsiz olduğu öğrenildi.

Şahsın ölümüyle ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.