Samsun’da 73 gündür kayıp olan balıkçıdan hala iz yok!

Samsun’un Çarşamba ilçesinde, denize açıldıktan sonra kaybolan balıkçı Muharrem Sevgili’den 73 gündür haber alınamıyor. Ekipler, arama çalışmalarını sürdürüyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Samsun’da 73 gündür kayıp olan balıkçıdan hala iz yok!
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Samsun’un Çarşamba ilçesinde 22 Aralık 2024’te denize açılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan balıkçı Muharrem Sevgili’yi arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi Sualtı Grup Amirliği ekipleri, Costal sahili açıklarında son teknoloji sonar cihazlarıyla arama yapıyor.

Muharrem Sevgili ile birlikte aynı teknede bulunan Halil Kayış’ın cansız bedeni 27 Aralık’ta sahilde bulunmuştu. Ancak aradan geçen 73 güne rağmen Sevgili’ye dair hiçbir iz bulunamadı.

TEKNEYE ULAŞILDI AMA O YOKTU

Balıkçıların kaybolmasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında, 26 Aralık’ta “MURATIM 55” isimli tekne, limandan 1100 metre açıkta ve 9 metre derinlikte bulundu. Tekne kıyıya çekildi ancak Muharrem Sevgili’den hiçbir iz yoktu.

Bölgeyi tarayan su altı ekipleri, yanal taramalı sonar cihazlarıyla kayıp balıkçının izine ulaşmaya çalışıyor. 

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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