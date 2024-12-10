Samsun’da acı olay! Epilepsi hastası kadın hayatını kaybetti

Olay, İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi’nde bulunan Bakon Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, epilepsi hastası olduğu öğrenilen Havanur A. (28), dengesini kaybederek 4. kattan düştü. Ağır yaralanan genç kadın, olay yerine çağrılan ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Havanur A. kurtarılamadı. Genç kadının cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı’na gönderildi.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.