Samsun'da acil kamulaştırma kararı

Samsun'da tesis edilecek enerji nakil hattının güzergahına isabet eden taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Samsun'da acil kamulaştırma kararı
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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, bağlantı anlaşması uyarınca tesis edilecek "154 kV Yakakent TM İrtibat Hatları Enerji İletim Projesi" kapsamında bazı taşınmazlarda, direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele istimlak edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# acele kamulaştırma # Cumhurbaşkanlığı kararı
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