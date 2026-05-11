Samsun’da aile faciası! Babasını vurduktan sonra jandarmaya gidip teslim oldu

Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan aile içi tartışma cinayetle sonuçlandı. 35 yaşındaki Doğan Can Y., evde tartıştığı babası İbrahim Y.'yi tabancayla vurarak öldürdükten sonra karakola giderek jandarmaya teslim oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Samsun’da aile faciası! Babasını vurduktan sonra jandarmaya gidip teslim oldu
Yayınlanma:

İlkadım ilçesi Kadamut Mahallesi'nde yaşanan olayda, Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı hayvan barınağında işçi olarak çalışan Doğan Can Y. ile 59 yaşındaki babası İbrahim Y. arasında evde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Evin içinde büyüyen gerginlik sırasında Doğan Can Y., tabancasını çekerek babasına ateş açtı. Atakum Belediyesinden emekli olduğu öğrenilen İbrahim Y., aldığı kurşun yaralarıyla olay yerinde yaşamını yitirdi.

CİNAYETİ İŞLEYİP JANDARMAYI KENDİSİ ARADI

Babasını vuran Doğan Can Y., olayın hemen ardından İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığına giderek cinayeti itiraf etti ve teslim oldu. Şüphelinin karakolda verdiği ihbar üzerine Kadamut Mahallesi'ndeki söz konusu adrese acil olarak jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık personeli, yaptığı kontrollerde İbrahim Y.'nin hayatını kaybettiğini resmi olarak belirledi.

Olay yerini güvenlik şeridine alan jandarma ekiplerinin evde yaptığı detaylı incelemelerin ardından, İbrahim Y.'nin cansız bedeni otopsi işlemleri için Samsun Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına gönderildi.

Cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan Doğan Can Y.'nin bekar ve ailenin tek çocuğu olduğu bilgisine ulaşıldı. Yetkililer, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın tüm detaylarıyla devam ettiğini bildirdi.

İBB Ağaç A.Ş. operasyonunda sıcak gelişme! 12 kişi tutuklandıİBB Ağaç A.Ş. operasyonunda sıcak gelişme! 12 kişi tutuklandıGündem
Kocaeli’de feci kaza! İşçi servisi ile tır çarpıştı: Ölü ve yaralılar varKocaeli’de feci kaza! İşçi servisi ile tır çarpıştı: Ölü ve yaralılar varGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

samsun cinayet
Günün Manşetleri
İBB Ağaç A.Ş. operasyonunda son durum
Kocaeli’de feci kaza! İşçi servisi ile tır çarpıştı
Saadet Partisi Genel Başkanı Ulusal Kanal’a konuştu
Burcu Köksal yarın AK Parti’ye katılıyor
Aydın’da usulsüz rapor skandalı
Trump hayal kırıklığını itiraf etmek zorunda kaldı!
8,7 Milyar Liralık "Kirli Çark" darmadağın edildi!
Sağlık Bakanlığı'ndan Hantavirüs açıklaması
Önemli açıklamalar
Meteoroloji’den salı günü için kritik uyarı
Çok Okunanlar
Dışişleri Bakanı Fidan Katar’da! Dışişleri Bakanı Fidan Katar’da!
İstanbul’da 10 saatlik elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul’da 10 saatlik elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek?
Meteoroloji’den salı günü için kritik uyarı Meteoroloji’den salı günü için kritik uyarı
600 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 600 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
BİM 12 Mayıs 2026 Salı indirimli ürünler kataloğu yayınlandı BİM 12 Mayıs 2026 Salı indirimli ürünler kataloğu yayınlandı