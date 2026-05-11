Samsun’da aile faciası! Babasını vurduktan sonra jandarmaya gidip teslim oldu

İlkadım ilçesi Kadamut Mahallesi'nde yaşanan olayda, Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı hayvan barınağında işçi olarak çalışan Doğan Can Y. ile 59 yaşındaki babası İbrahim Y. arasında evde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Evin içinde büyüyen gerginlik sırasında Doğan Can Y., tabancasını çekerek babasına ateş açtı. Atakum Belediyesinden emekli olduğu öğrenilen İbrahim Y., aldığı kurşun yaralarıyla olay yerinde yaşamını yitirdi.

CİNAYETİ İŞLEYİP JANDARMAYI KENDİSİ ARADI

Babasını vuran Doğan Can Y., olayın hemen ardından İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığına giderek cinayeti itiraf etti ve teslim oldu. Şüphelinin karakolda verdiği ihbar üzerine Kadamut Mahallesi'ndeki söz konusu adrese acil olarak jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık personeli, yaptığı kontrollerde İbrahim Y.'nin hayatını kaybettiğini resmi olarak belirledi.

Olay yerini güvenlik şeridine alan jandarma ekiplerinin evde yaptığı detaylı incelemelerin ardından, İbrahim Y.'nin cansız bedeni otopsi işlemleri için Samsun Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına gönderildi.

Cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan Doğan Can Y.'nin bekar ve ailenin tek çocuğu olduğu bilgisine ulaşıldı. Yetkililer, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın tüm detaylarıyla devam ettiğini bildirdi.