Samsun'da akıntı can aldı!

Alınan bilgiye göre Bafra ilçesinden denize girmek için Yakakent'e gelen Orhan, serinlemek için denize girdi.

Akıntıya kapılan Orhan'ın çırpındığını görenler yardım için suya girdi.

Ali Orhan'ı sudan çıkaran vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri tarafından Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Orhan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.