Samsun'da "Akraba Kazığı": Yeğeninin evini soyup otomobil aldı!

Samsun’un Canik ilçesinde "bu kadarına da pes" dedirten bir hırsızlık olayı yaşandı. Misafirliğe gittiği yeğeninin ziynet eşyalarını çalan Fatma A., çaldığı altınlarla vakit kaybetmeden kendine bir otomobil satın aldı.

Samsun'un Canik ilçesinde, misafir olarak gittiği yeğeninin evinden 750 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 45 yaşındaki Fatma A., emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Olay, hırsızlık parasıyla lüks bir harcama yapılması üzerine gün yüzüne çıktı.

ALTINLARI ÇALIP OTOMOBİL ALDI

Olay, 9 Nisan tarihinde Canik ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Fatma A., 35 yaşındaki yeğeni S.F.'nin evine ziyarete gitti. Ziyaret esnasında yeğenine ait 750 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını gizlice alan Fatma A., hiçbir şey olmamış gibi evden ayrıldı.

Zanlı, çaldığı altınları nakde çevirerek 13 Nisan’da dini nikahla birlikte yaşadığı kişiyle birlikte gidip bir otomobil satın aldı.

HIRSIZLIK BÜRO EKİPLERİ KISKIVRAK YAKALADI

Bir süre sonra ziynet eşyalarının yerinde olmadığını fark eden S.F., durumu polise ihbar etti. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları titiz saha çalışması ve incelemeler sonucunda şüpheli olarak teyze Fatma A.'yı tespit etti. Gözaltına alınan Fatma A. hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor.

