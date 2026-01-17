Samsun'da binlerce kişi o müzeye akın etti: Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Samsun'daki müzeler 2025 yılında ziyaretçi akınına uğrarken, özellikle bir müzede sergilenen binlerce yıllık cerrahi müdahale izleri ve eşsiz hazineler tarih meraklılarını kendine hayran bıraktı.
Samsun genelinde hizmet veren 10 resmi müze, 2025 yılı boyunca yoğun ilgi görerek yaklaşık 800 bin ziyaretçiyi ağırladı.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş, kentin kültürel mirasına ışık tutan verilere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
Demirtaş, Samsun'da Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 3, diğer kurum ve kuruluşların bünyesinde ise 7 olmak üzere toplam 10 resmi müzenin faaliyet gösterdiğini belirtti.
Bu müzelerin 2025 yılında toplamda 800 bine yakın kişiyi ağırladığını açıklayan Demirtaş, Samsun Müzesi'nin ise tek başına yaklaşık 100 bin ziyaretçiye kapılarını açtığını kaydetti.
Müzede toplam 7 bin 131 eserin teşhir edildiğini vurgulayan Demirtaş, bölgedeki kazı çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade etti. İkiztepe kazılarından elde edilen mızrak uçları ve ölülerin mezarlarına bırakılan şahsi eşyalar, müzenin dikkat çeken koleksiyonları arasında yer alıyor.
Müzenin en çarpıcı parçaları hakkında bilgi veren Demirtaş, sergilenen 5 bin yıllık kafatasının tıp tarihi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği eserleri anlatan Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:
"İnsanlık tarihindeki ilk kafatası ameliyatlarından biri olduğu kabul edilen ve bilimsel araştırmalara göre ameliyat sonrası yaşadığı öngörülen bir kafatası da müzemizde sergileniyor. Yine çok önemli Amisos Hazineleri bulunuyor. Bu eserler, müzenin en çok ziyaretçi çeken parçaları arasında yer alıyor. Altın sanatında, M.Ö. yaklaşık 500–700 yıllarında bu sanatın ne denli ileri bir düzeyde olduğunu bu eserler sayesinde görebiliyoruz."
Demirtaş, Türkiye'nin sayılı mozaiklerinden biri olan Amisos Mozaiği'nin de müzede yer aldığını belirterek, eserde dört mevsimin kişileştirilmesi sanatının kum taneleriyle işlendiğini aktardı. Ziyaretçilerin eserler karşısında şaşkınlık yaşadığını dile getiren Demirtaş, sözlerini şöyle tamamladı:
"Ayrıca Amisos Mozaiği de müzede sergileniyor. Bu mozaikte dört mevsimin kişileştirilmesi sanatı yer alıyor; kum taneleriyle oluşturulmuş figürler sahnelenmiş durumda. Türkiye'de sayılı mozaiklerden biri olduğunu özellikle vurguluyoruz. Samsun Müzesi'ni gezen ziyaretçiler, 'Samsun'da neler varmış, farkında değilmişiz' diyecek kadar şaşırtıcı ve kıymetli eserlerle karşılaşıyor. Müze, bu zengin koleksiyonuyla ziyaretçilerini bekliyor"