Samsun'da binlerce kişi o müzeye akın etti: Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

"İnsanlık tarihindeki ilk kafatası ameliyatlarından biri olduğu kabul edilen ve bilimsel araştırmalara göre ameliyat sonrası yaşadığı öngörülen bir kafatası da müzemizde sergileniyor. Yine çok önemli Amisos Hazineleri bulunuyor. Bu eserler, müzenin en çok ziyaretçi çeken parçaları arasında yer alıyor. Altın sanatında, M.Ö. yaklaşık 500–700 yıllarında bu sanatın ne denli ileri bir düzeyde olduğunu bu eserler sayesinde görebiliyoruz."