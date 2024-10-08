Samsun'da binlerce sentetik ecza hapı ele geçirildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda, 2 bin 576 sentetik ecza hapı ele geçirilirken 1 şüpheli de yakalandı.
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Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlara bir yenisi daha eklendi.
Samsun'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Y.S. (34) isimli kadının uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
İlkadım ilçesinde şüpheli Y.S'nin belirlenen adresine operasyon düzenlendi. Operasyonda, 2 bin 576 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan zanlı Y.S, emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı