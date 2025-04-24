Samsun’da boşanma dehşeti: Tartışma kanlı bitti

Samsun’un Alaçam ilçesinde, boşanma aşamasında olan çiftin buluşması trajediyle sonuçlandı. Eşiyle görüşmeye giden Cengiz Altınel, tartışma sonrası silahını çekerek eşini öldürdü, ardından aynı silahla kendi yaşamına son verdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Samsun’da boşanma dehşeti: Tartışma kanlı bitti
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Samsun’un Alaçam ilçesi Etyemez mevkisinde yer alan bir akaryakıt istasyonunun kafesinde sabah saatlerinde yaşanan olayda, boşanma aşamasında olan Cengiz Altınel (40) ve Pınar Altınel (32) bir araya geldi. Çiftin burada yaptıkları görüşme kısa sürede tartışmaya dönüştü.

Tartışma büyüyünce, Cengiz Altınel yanında taşıdığı tabancayla eşi Pınar Altınel’e ateş etti. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, saldırgan koca aynı silahla kendi başına ateş ederek intihar etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, hem Pınar Altınel’in hem de Cengiz Altınel’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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