Samsun'da can pazarı! Öğrencileri taşıyan midibüs şarampole yuvarlandı, bir öğrencinin kolu koptu!
İstanbul'daki robot yarışmasından Ordu'ya dönen Ünye Fen Lisesi öğrencilerini taşıyan midibüsün Samsun'da şarampole devrilmesi sonucu, 9'u öğrenci olmak üzere toplam 15 kişi yaralandı. Kazada kolu kopan bir öğrenci tıp fakültesi hastanesine sevk edildi.
Kaza, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi çevre yolunda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Ünye Belediyesi'ne tahsisli olan ve öğrencileri taşıyan 52 AEE 917 plakalı midibüs, seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki şarampole devrildi.
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Şarampole devrilen araçtan çıkarılan 15 yaralı, olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazada kolunun koptuğu öğrenilen bir öğrenci ise ileri tetkik ve tedavi amacıyla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.
Polis ekipleri, kazanın oluş nedenini belirlemek üzere olay yerinde inceleme başlattı. Soruşturma süreci devam ediyor.