Samsun'da çiftçinin yüzü gülüyor! Kapya biberleri Bafra'da toplanıyor

Samsun’un Bafra Ovası’nda yetiştirilen ve yüzde 70 salça verimi olan kapya biberde hasat başladı.

Bafra’nın Yeşilyazı Mahallesi’nde kapya biber üretimi ve hal esnaflığı yapan Mustafa Katipoğlu, kapya biber hasadına başladıklarını ve Türkiye’nin dört bir yanına gönderdiklerini söyledi. Şu anda kapya biberinin 25 liradan alıcı bulduğunu belirten Katipoğlu, bu durumun üreticinin yüzünü güldürdüğünü ifade etti.

KAPYA BİBERİ TOPLANIP PAZARLARDA YERİNİ ALACAK



Üretici Yakup Kul, kapya biberin hassas bir ürün olduğunu ve gününde toplanması gerektiğini belirterek, Bafra’da üretilen kapya biberin Avrupa’ya da ihraç edildiğini ifade etti.

Kapya biber üretimi yapan diğer bir üretici Burhan Yanık ise şuanda fiyatlardan memnun olduklarını ve dönüme 5 tonun üzerinde bir rekolte beklediklerini kaydetti. 10 kilogram biberden normalde 3 kg salça elde edildiğini aktaran Yanık, Bafra’nın kapya biberinden ise 10 kg’dan 7 kg salça elde edildiğini, bunun da Bafra biberini daha da değerli hale getirdiğini vurguladı.





SALÇADA YAPIMI İÇİN VERİMİ YÜKSEK BİR BİBER



Açıklama yapan Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ise "Şuan Bafra’nın en son mahallesinde, Yeşilyazı’dayız. Durağan’dan gecenin 03.30’da kalkıp hazırlanıp burada tarlaya çalışmaya gelen işçileri, kadınlarımızı görüyoruz. Kapya biberimiz çok değerli, yüzde 70 salça verimi var. Bu çok ciddi bir oran. Bizim devletimizden isteğimiz; çiftçilerin mazot, gübre, ilaç, hayvan yemi ve enerji giderinin yüzde 50’sini karşılasın. Bu biberi 25 değil de 5 liraya verelim vatandaşa" diye konuştu.