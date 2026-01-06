Samsun'da darp edilen şahıs ölü bulundu
Samsun'un Bafra ilçesinde bir apartman girişinde kanlar içinde bulunan 52 yaşındaki adamın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, Samsun’un Bafra ilçesi Hacınabi Mahallesi Kutlu Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki bir apartmanın girişinde kanlar içinde hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden çevre sakinleri, durumu derhal polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ivedilikle sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KAN İZLERİ EVİ İŞARET ETTİ
Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, yerde yatan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekiplerince yapılan kimlik tespit çalışmasında, ölen kişinin 52 yaşındaki Erkan Cömert olduğu tespit edildi.
Olay yeri inceleme ekipleri bölgeyi kordon altına alarak detaylı bir çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, Cömert’in cansız bedeninin bulunduğu noktadan yaklaşık 100 metre ilerideki evinin girişinde ve evin iç kısımlarında yoğun kan izlerine rastlandı.
Emniyet güçlerinin yaptığı ilk değerlendirmelere göre, Erkan Cömert’in kendi evinde henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce darp edildiği saptandı. Polis, olayın oluş şekli üzerindeki sis perdesini aralamaya çalışıyor.
Cömert’in evde uğradığı saldırının ardından yaralı halde apartman girişine kadar kendisinin mi geldiği, yoksa olaydan sonra failler tarafından mı oraya bırakıldığı yönündeki ihtimaller titizlikle araştırılıyor.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.