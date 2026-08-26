Samsun'da dehşet! Boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaraladı!
Samsun'da boşanma aşamasında olduğu eşini bıçakla yaralayan koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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Olay, İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi Sürmene Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 36 yaşındaki E.G., boşanma aşamasında olduğu 37 yaşındaki eşi P.G.'yi bıçakla sağ bilek kısmından yaraladı.
KADININ HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR
Yaralanan P.G. hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından şüpheli E.G. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
NÖBETÇİ MAHKEMECE TUTUKLANDI
Gözaltına alınan E.G., İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. İşlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen E.G., nöbetçi mahkemeye verdiği ifadenin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.