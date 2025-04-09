Samsun’da dehşet: Kızını boğarak öldüren anne itiraf etti!

Olay, Atakum ilçesinin Esenevler Mahallesi’nde 398. Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. İlkadım Sakarya İlkokulu Rehber Öğretmeni olan Tuba Bahar Günaydın, önceki gece ikametinin banyo kısmında, sol bileği kesilmiş halde ölü olarak bulundu.

OTOPSİ SONRASI CİNAYET İTİRAFI GELDİ

Adli Tıp Grup Başkanlığı tarafından yapılan otopside, Günaydın’ın boynunda kırıklar tespit edildi.

Yapılan araştırmaların ardından, Tuba Bahar Günaydın’ın annesi 61 yaşındaki S.G. gözaltına alındı. Emniyete işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye götürüldü. S.G., emniyetteki sorgusunda dehşet verici bir itirafta bulundu.

Oğlu 2021 yılında Hakkari’de şehit düşen ve sonrasında psikolojik sorunlar yaşamaya başlayan kızının, sürekli olarak kendisine şiddet uyguladığını belirten S.G., kızıyla girdiği kavga sırasında onu ittiğini ve yere düşen kızının boynunu sıkarak öldürdüğünü açıkladı.

Anne S.G., kızını öldürdükten sonra cinayeti gizlemek amacıyla intihar süsü vermek için ölen kızının sol bileğini kestiğini de itiraf etti.