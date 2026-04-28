Samsun'da dehşet! Kolonya içip annesini hastanelik etti!

Olay, İlkadım ilçesine bağlı Rasathane Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 56 yaşındaki Y.Ö., kolonya içtikten sonra 77 yaşındaki annesi N.D. ile tartışmaya başladı. İkili arasındaki gerilim kısa sürede büyüyerek şiddete dönüştü. Y.Ö., annesine saldırarak darp etti ve yaşlı kadının kolunu kırdı. Olayın bildirilmesi üzerine yaralanan N.D., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şiddet olayının hemen ardından İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri duruma müdahale etti. Harekete geçen polis ekipleri, şüpheli Y.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Hakim karşısına çıkarılan Y.Ö., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.