Samsun’da denizde kayıp kadın ihbarı! Arama çalışması başlatıldı
Samsun'un Atakum ilçesinde denize giren bir kadının kaybolduğu ihbarı üzerine denizde arama çalışması başlatıldı.
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Olay, Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda bir golf kulübü yakınında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, denize giren bir kadının kaybolduğu yönünde ihbarda bulunuldu.
İhbarın ardından bölgeye Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, denizde ve kıyı hattında arama çalışmalarını sürdürüyor.
Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerinin sürdürdüğü çalışmalarda, ihbarın doğruluğunun henüz netlik kazanmadığı öğrenildi.
İhbarın doğruluğunun henüz kesinlik kazanmadığı bildirilirken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları aralıksız devam ediyor.