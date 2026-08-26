Samsun’da denizde kayıp kadın ihbarı! Arama çalışması başlatıldı

Samsun'un Atakum ilçesinde denize giren bir kadının kaybolduğu ihbarı üzerine denizde arama çalışması başlatıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Samsun’da denizde kayıp kadın ihbarı! Arama çalışması başlatıldı - Resim: 1

Olay, Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda bir golf kulübü yakınında meydana geldi.

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Samsun’da denizde kayıp kadın ihbarı! Arama çalışması başlatıldı - Resim: 2

Edinilen bilgiye göre, denize giren bir kadının kaybolduğu yönünde ihbarda bulunuldu.

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Samsun’da denizde kayıp kadın ihbarı! Arama çalışması başlatıldı - Resim: 3

İhbarın ardından bölgeye Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, denizde ve kıyı hattında arama çalışmalarını sürdürüyor.

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Samsun’da denizde kayıp kadın ihbarı! Arama çalışması başlatıldı - Resim: 4

Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerinin sürdürdüğü çalışmalarda, ihbarın doğruluğunun henüz netlik kazanmadığı öğrenildi.

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Samsun’da denizde kayıp kadın ihbarı! Arama çalışması başlatıldı - Resim: 5

İhbarın doğruluğunun henüz kesinlik kazanmadığı bildirilirken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları aralıksız devam ediyor.

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