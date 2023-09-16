Samsun'da fabrika yangını kontrol altına alındı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde fabrikada çıkan yangın hakkında dinilen bilgiye göre, saat 16.30 sıralarında Şabanoğlu Mahallesi'nde bir seramik ürünleri fabrikasında yangın çıktı. Fabrikadan alevler ve dumanlar yükseldi. İhbar üzerine yangın mahalline çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

Yangına Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Henüz çıkış nedeni belli olmayan yangın, itfaiyenin yoğun çalışması sonucu 1 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışması sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.