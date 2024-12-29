Samsun'da feci kaza! 3 kişi yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Altınyaprak Mahallesi Musa Cevher Dudayev Bulvarı Dr. Sadık Ahmet Sokak oldu.

Edinilen bilgiye göre, Satıcan G. (25) yönetimindeki 55 AAT 508 plakalı otomobil, Batuhan Ş'nin (26) kullandığı 55 ABL 672 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücülerden Satıcan G. ve aynı araçtaki Recep G. (31) ile diğer otomobilde bulunan Esin A. (26), sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.