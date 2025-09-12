Samsun’da feci kaza: Otomobil Kızılırmak’a uçtu, anne ve 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Olay, Bafra ilçesi Asarkale mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Dr. Serdar Kıyak’ın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 30 metre yükseklikten Kızılırmak Nehri’ne uçtu.

Kıyak, araçtan atlamayı başararak hafif yaralı şekilde kurtuldu. Ancak eşi Gülşah Karaman Kıyak ve 3 yaşındaki çocukları araçla birlikte suya gömüldü.

ANNE VE ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENLERİ ÇIKARILDI

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye dalgıçlarının çalışmaları sonucu anne ve küçük çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı.

Kazada eşi ve çocuğunu kaybeden Dr. Serdar Kıyak’ın, geçmişte Bafra Devlet Hastanesi’nde görev yaptığı, daha sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü’nü kazanarak burada eğitimine devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.