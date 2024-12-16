Samsun'da feci kaza! Otomobil sürücüsü öldü

Samsun'un Çarşamba ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Tıra çarpan otomobilin sürücüsü kazada hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Anıl Tecim'in, kazadan bir süre önce arkadaşını arayarak intihar edeceğini söylediği öne sürüldü.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Samsun'da feci kaza! Otomobil sürücüsü öldü
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Samsun-Ordu kara yolunun Gelemen mevkisi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Anıl Tecim'in kullandığı 55 BB 440 plakalı otomobil, B.D. idaresindeki 34 LK 2662 plakalı tıra çarptı.

Samsun'da feci kaza! Otomobil sürücüsü öldü - Resim : 1

Otomobil sürücüsü Anıl Tecim'in, kazada hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücünün cenazesi, olay yerine gelen Samsun Büyük Şehir Belediyesi Tekkeköy İtfaiyesi ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Tecim'in cansız bedeni, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Samsun'da feci kaza! Otomobil sürücüsü öldü - Resim : 2

Anıl Tecim'in kazadan bir süre önce arkadaşını arayarak intihar edeceğini söylediği öne sürüldü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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