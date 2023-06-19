Samsun'da feci kaza! Taksi kullanılamaz hale geldi



Samsun'un Asarcık ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Niyazi Yılmaz'ın (61) kullandığı taksi hastane kavşağında, Eray Şanlı'nın kullandığı beton mikserine çarptı. Beton mikseri ve taksinin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Taksi sürücüsü Niyazi Yılmaz ile 4 yolcusu, Emine Ayar, Fidan Ayar, Ali Ayar ve Elif Ayar yaralanarak Asarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlk müdahale sonrası Fidan Ayar ambulans helikopteri ile diğer yaralılar ise kara yolu ile Samsuna sevk edildi.