Samsun’da feci kaza: Vakaya giden ambulansla kamyon çarpıştı, ölü ve yaralılar var
Samsun'un Çarşamba ilçesinde acil vakaya giden bir ambulans ile fındık yüklü kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ambulans sürücüsü hayatını kaybetti, olayda 3 kişi yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde yer alan Samsun-Ordu Karayolu'nda saat 14.45'te trafik kazası yaşandı.
Cemal Ü. idaresindeki 55 AHY 556 plakalı fındık yüklü kamyon ile acil bir vakaya gitmekte olan Recep Sağıroğlu yönetimindeki 55 ATY 154 plakalı ambulans çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza mahalline hızla polis ve çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi.
AMBULANS SÜRÜCÜSÜ MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Şiddetli çarpışma sonucunda ambulans sürücüsü Recep Sağıroğlu, sağlık çalışanları Tuğba A. ve Oğuzhan K. ile kamyon sürücüsü Cemal Ü. yaralandı.
Olay yerine ulaşan ekiplerce ilk tıbbi müdahaleleri yapılan 4 yaralı, Çarşamba Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kazada ağır yaralanan ambulans sürücüsü Recep Sağıroğlu, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
KAMYON DEVRİLDİ, FINDIKLAR YOLA SAÇILDI
Kaza sırasında çarpışmanın etkisiyle devrilen kamyonun kasasında bulunan fındıklar karayoluna döküldü. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, yetkililer tarafından kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.