Samsun'da günlerdir aranan yaşlı kadından kahreden haber! Nedeni ortaya çıktı

Samsun’un Canik ilçesindeki Mert Irmağı’nda cansız bedeni bulunan 85 yaşındaki Türkan Yener'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, olayda şüpheli bir durumun bulunmadığı bildirildi.

Yağmur Biçen Kaplan
Jandarma ekipleri tarafından yapılan ilk incelemelerde, yaşlı kadının yürürken ayağının çalıya takılması sonucu dengesini kaybederek ırmağa düştüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay, 17 Mayıs günü saat 22.00 sıralarında Canik ilçesi Kaleboğazı Mahallesi'nde meydana geldi. Türkan Yener'den haber alamayan ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirerek kayıp ihbarında bulundu. İhbarın ardından yaşlı kadının bulunması için Jandarma, AFAD ve NEZİR ekiplerinin katılımıyla geniş kapsamlı bir arama kurtarma çalışması başlatıldı.

4 Saatlik Çalışmayla Irmaktan Çıkarıldı

Arama faaliyetleri devam ederken, dün saat 10.00 sıralarında Mert Irmağı’nda su yüzeyinde hareketsiz yatan bir kişinin olduğu ihbarı yapıldı. Bölgeye hızla sevk edilen ekipler, yaklaşık 4 saat süren titiz bir çalışmanın ardından cansız bedeni sudan çıkardı. Yapılan kimlik tespitinde, cesedin kayıp olarak aranan Türkan Yener’e ait olduğu belirlendi.

Yener’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na götürüldü. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili başlattığı incelemeler sürüyor.

