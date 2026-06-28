Samsun'da İHA düştü! Ormanlıktan gelen patlama sesi ekipleri alarma geçirdi

Ormanlık alandan yükselen şiddetli bir patlama sesinin ardından harekete geçen jandarma ekipleri, tek motorlu ve tek pervaneli bir insansız hava aracının (İHA) ağaca çarparak infilak ettiğini belirledi. Menşei ve kime ait olduğu henüz tespit edilemeyen hava aracının parçaları, detaylı inceleme için Ankara'ya gönderildi.

PATLAMA SESİ MAHALLEYİ ALARMA GEÇİRDİ

Edinilen bilgilere göre olay, Terme ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi'nde bulunan ormanlık arazide meydana geldi. Sık ağaçların bulunduğu derinliklerden gelen ani ve yüksek bir patlama sesi duyan mahalle sakinleri, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve güvenlik ekibi sevk edildi.

AĞACA ÇARPIP PATLADIĞI BELİRLENDİ

Olay yerine ulaşan jandarma ekipleri, sık ağaçlık alanda yaptıkları titiz arama ve arazi tarama çalışmaları sonucunda kahreden bir tablo yerine askeri/teknik bir enkazla karşılaştı. Yapılan ilk teknik incelemede:

Hava aracının tek motorlu ve tek pervaneli bir İHA olduğu,

Sık ağaçların yer aldığı uçuş rotasında kontrolden çıkarak bir ağaç gövdesine çok sert şekilde çarptığı ve çarpmanın etkisiyle infilak ettiği saptandı.

Olay esnasında şans eseri herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

PARÇALAR KRİMİNAL İNCELEME İÇİN ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

Yere çakılan ve patlama sonrası parçalara ayrılan gizemli hava aracının üzerinde herhangi bir ülke bayrağı, askeri amblem veya tescil numarası ilk etapta bulunamadı. Geniş güvenlik önlemleri altında toplanan tüm enkaz ve dijital devre parçaları, İHA'nın kaynağını, hangi ülkeden havalandığını, kullanım amacını ve olası uçuş rotasını deşifre etmek amacıyla Ankara Merkez Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü’ne gönderildi. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.