Samsun'da iki otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Samsun'un Havza ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. İki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastayene kaldırıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Samsun'da iki otomobil çarpıştı! Yaralılar var
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Samsun'un Havza ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Havza-Vezirköprü kara yolu Güvenbeli mevkisi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Erol Kaba idaresindeki 06 AU 0844 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Oğuzhan Akdemir'in kullandığı 55 ALS 869 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Kazada araçlarda sıkışan yaralılar, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince çıkarıldı.

Samsun'da iki otomobil çarpıştı! Yaralılar var - Resim : 1

Yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan Medine Akdemir ve Hakan Yüksel, sağlık ekipleri tarafından Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Medine Akdemir, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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