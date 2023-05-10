Samsun'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Samsun'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

O.Y. idaresindeki 55 KC 349 plakalı otomobil, Çarşamba-Salıpazarı kara yolu Alibeyli mevkisinde E.Ş'nin kullandığı 55 KJ 420 plakalı otomobille çarpıştı.

Otomobil sürücüleri ile araçlarda bulunan E.Y, E.Y, E.S.Ş. ve K.Ş. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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