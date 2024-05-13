Samsun'da kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

Samsun'un merkez Atakum ilçesinden kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

Samsun'da kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akalan Kalesi Sit Alanı bölgesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda B.K, S.K, M.E, A.U. ve O.T. kaçak kazı yaptıkları esnada kazıda kullandıkları malzemelerle suçüstü yakalandı.

Operasyonda, kürek, kazma, demir levye ile define arama dedektörüne el konuldu.

Gözaltına alınan zanlılar, jandarmaya götürüldü.

Ankara’da feci kaza! Hızlı tren köprüsü ayağına çarptı…Ankara’da feci kaza! Hızlı tren köprüsü ayağına çarptı…Yurt
# samsun # kaçak kazı
Çok Okunanlar
Yaşar Güler'den dikkat çeken ABD mesajı!
Yaşar Güler'den dikkat çeken ABD mesajı!
Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi açıklandı! İşte detaylar
Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi açıklandı! İşte detaylar
Sinan Ateş'in cinayetten önceki mesajları ortaya çıktı!
Sinan Ateş'in cinayetten önceki mesajları ortaya çıktı!
MİT'ten Irak'ta nokta operasyon!
MİT'ten Irak'ta nokta operasyon!
Meteoroloji uyardı: Sağanak yağışlar devam edecek! 13 Mayıs 2024 pazartesi hava durumu
Meteoroloji uyardı: Sağanak yağışlar devam edecek! 13 Mayıs 2024 pazartesi hava durumu
Öne Çıkanlar ABD'den katliam itirafı! ABD'den katliam itirafı! Sigara paketine gizlenmiş uyuşturucu maddeler ele geçirildi Sigara paketine gizlenmiş uyuşturucu maddeler ele geçirildi