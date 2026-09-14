Samsun’da kadına şiddet: Eşinin burnunu kıran koca tutuklandı
Samsun'un Atakum ilçesinde eşiyle yaşadığı tartışma sırasında onu darbederek burnunu kırdığı öne sürülen koca, şikayet üzerine gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Samsun'un Atakum ilçesinde bir kadın, eşiyle girdiği tartışmanın ardından darbedildiği ve burnunun kırıldığı gerekçesiyle şikayetçi oldu. Şüpheli koca H.Ö., bu şikayetin ardından Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.
YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI
Olayda yaralanan kadın, tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı. Kadının tedavisi sürerken, gözaltındaki H.Ö. hakkındaki işlemler de emniyette tamamlandı.
Bugün Samsun'a sevk edilen H.Ö., savcılığa çıkarıldı. Savcı, şüphelinin tutuklanması talebiyle onu nöbetçi mahkemeye sevk etti. Yapılan değerlendirmenin ardından H.Ö. tutuklandı.
Tutuklama kararının ardından H.Ö., Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı