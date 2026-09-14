Samsun’da kadına şiddet: Eşinin burnunu kıran koca tutuklandı

Samsun'un Atakum ilçesinde eşiyle yaşadığı tartışma sırasında onu darbederek burnunu kırdığı öne sürülen koca, şikayet üzerine gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Samsun’da kadına şiddet: Eşinin burnunu kıran koca tutuklandı
Yayınlanma:

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kadın, eşiyle girdiği tartışmanın ardından darbedildiği ve burnunun kırıldığı gerekçesiyle şikayetçi oldu. Şüpheli koca H.Ö., bu şikayetin ardından Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Olayda yaralanan kadın, tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı. Kadının tedavisi sürerken, gözaltındaki H.Ö. hakkındaki işlemler de emniyette tamamlandı.

Bugün Samsun'a sevk edilen H.Ö., savcılığa çıkarıldı. Savcı, şüphelinin tutuklanması talebiyle onu nöbetçi mahkemeye sevk etti. Yapılan değerlendirmenin ardından H.Ö. tutuklandı.

Tutuklama kararının ardından H.Ö., Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

7 ilde eş zamanlı baskın! Kiralık hesaplarla milyarlarca lira aktardılar7 ilde eş zamanlı baskın! Kiralık hesaplarla milyarlarca lira aktardılarGündem
Okullarda yeni dönem başlıyor! İletişim Başkanlığı ve MEB duyurduOkullarda yeni dönem başlıyor! İletişim Başkanlığı ve MEB duyurduGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

samsun kadına şiddet
Günün Manşetleri
Kiralık hesaplarla milyarlarca lira aktardılar
Okullarda yeni dönem başlıyor!
Adalet Bakanlığı duyurdu!
8 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu!
15 ilde dev "Ailem Güvende" operasyonu!
İstanbul'da 10 bin TL'ye kiralık konut başvuruları başladı!
17 milyon öğrenci için ilk ders zili çaldı!
Gök gürültülü sağanak ve fırtına bekleniyor
"Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır"
12 ilde "Ailem Güvende" operasyonu
Çok Okunanlar
9 Milyon 600 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar 9 Milyon 600 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar
Gök gürültülü sağanak ve fırtına bekleniyor Gök gürültülü sağanak ve fırtına bekleniyor
Benzin zammının ardından motorinde alarm! 15 Eylül Salı günü dev zam geliyor: İşte güncel liste Benzin zammının ardından motorinde alarm! 15 Eylül Salı günü dev zam geliyor: İşte güncel liste
Altın alacaklar dikkat: Fiyatlar yönünü aşağı çevirdi! Altın alacaklar dikkat: Fiyatlar yönünü aşağı çevirdi!
Meteoroloji İl İl Açıkladı: 15 Eylül Salı Günü Hangi İllerde Sağanak Var? Meteoroloji İl İl Açıkladı: 15 Eylül Salı Günü Hangi İllerde Sağanak Var?