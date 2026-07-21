Samsun'da kahreden olay! 18 yaşındaki genç kız evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Olay, Çarşamba ilçesi Kirazlıkçay Mahallesi 469. Sokak'ta meydana geldi. 18 yaşındaki R.Ö., kendi evinin içinde ailesi tarafından silahla vurulmuş halde bulundu. Karşılaştıkları manzara üzerine yakınları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın alınmasıyla birlikte adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, genç kıza yönelik tıbbi kontrolleri gerçekleştirdi. Yapılan muayene sonucunda R.Ö.'nün hayatını kaybettiği tespit edildi.

ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİ İLE NETLİK KAZANACAK

Ölüm olayının doğrulanmasının ardından Cumhuriyet savcısı adrese gelerek olay yerinde detaylı incelemelerde bulundu. Gerçekleştirilen işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte R.Ö.'nün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Genç kızın kesin ölüm sebebi, burada yapılacak otopsi işlemlerinin ardından netlik kazanacak.

POLİS GENİŞ ÇAPLI TAHKİKAT BAŞLATTI

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için kolları sıvadı. Ekipler, 18 yaşındaki gencin ölümüyle ilgili olay yerinde ve çevresinde geniş çaplı tahkikat başlattı.