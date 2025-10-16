Samsun’da kan donduran cinayet: Öğretmen kızını boğarak öldüren anne ilk kez hakim karşısında

Olay, 8 Nisan 2025 gecesi Samsun’un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 2021 yılında Hakkari’de şehit olan ağabeyinin ardından zor bir süreç geçiren 34 yaşındaki rehber öğretmen Tuba G., 2022 yılında eşinden boşandı. Şehit yakını kontenjanından Samsun İlkadım Sakarya İlkokulu’na atanan genç öğretmen, bir süre sonra görme ve kısmi felç rahatsızlığı geçirdi. Sağlık sorunlarının ardından annesi S.G. ile yaşamaya başlayan Tuba G., 8 Nisan gecesi evlerinde hayatını kaybetti.

Olay gecesi komşularına feryat eden anne S.G., kızının banyoda bilekleri kesilmiş halde hareketsiz yattığını söyledi. Olay yerine gelen polis ekipleri ilk incelemede intihar şüphesi üzerinde durdu. Ancak otopsi raporunda boğulmaya bağlı boyun kırıkları tespit edilince cinayet ortaya çıktı.

“ÖLÜNCE ‘İNTİHAR SÜSÜ’ VERMEK İÇİN BİLEKLERİNİ KESTİM”

Gözaltına alınan anne, emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf etti. S.G. ifadesinde, kızının uzun süredir psikolojik sorunlar yaşadığını belirterek, “Kızım Tuba 2020 yılında bir evlilik yaptı ve 2 yıl sonra eşinden ayrıldı. Eşinden ayrıldıktan sonra psikolojik problemleri artmaya devam etti. Eski eşiyle telefonda görüşmeye devam ediyordu. Depremden sonra Malatya'dan Samsun'a geldik. Bir süre kaldıktan sonra eşimle ben Malatya'ya döndük. Kızım burada özel kolejde çalışmaya başladı, ardından devlet okuluna geçti. Gözünden rahatsızlık geçirdi, kalp krizi yaşadı. Vücudunun sol tarafında his kaybı oluştu, sol ayağına özel ayakkabı giyerek yürüyordu. Psikolojik problemleri arttı, ilaçlarını kullanmadı.” dedi.

Anne, olay gecesini ise şu sözlerle anlattı: “Yaklaşık 15 gün önce bana saldırmıştı. O gece saat 02.00 sıralarında dinleniyordum, kızım bana seslendi. Banyoya gittiğimde bana yine saldırdı. Kızımın elinden kurtulmak için ittiğimde yere düştü, başını zemine çarptı. Yerdeyken de saldırmaya devam etti. Omuzlarına çöktüm ama durmadı. O anlık heyecanla kızımın boğazına sarıldım. Ne kadar sürdüğünü hatırlamıyorum, 1-2 dakika tutmuş olabilirim. Kendime geldiğimde nefes almadığını fark ettim. Kızım bana daha önce intihar edeceğini söylüyordu. Aklıma bu geldi. Mutfağa gidip bıçak aldım ve kızımın bileklerini ‘intihar süsü’ vermek için kestim. Daha sonra bağırdım, komşular geldi, polisi aradılar.”

ANNE İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

Soruşturmayı yürüten savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, S.G. hakkında Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 82/1-d-f-e.2 maddeleri uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Dava, Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıldı.

Bugün görülen ilk duruşmada, tutuklu sanık Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden savunma yaptı. S.G., “Kızım banyoda bana saldırdı, ben de ittim, düştü. Yine saldırmaya devam etti. Ellerim boynundayken kendimi kaybetmişim. Kızım daha önce intihar edeceğini söylemişti. Ben de ölünce ‘intihar süsü’ vermek için bileklerini kestim. Banyoda bana vurunca kafamın yanını ve omzumu duvara çarptım. Kendimi korumak için ittim, ondan sonrasını hatırlamıyorum.” ifadelerini kullandı.

Kanser tedavisi gördüğü öğrenilen anne S.G.’nin tutukluluk halinin devamına karar verildi. Mahkeme heyeti, duruşmayı tanıkların dinlenmesi için ileri bir tarihe erteledi.