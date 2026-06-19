Samsun'da kan donduran cinayet: "Sana sürprizim var" dedi, eşini kahve kupasıyla katletti!
Samsun'da 25 yıllık eşini boğarak ve seramik kahve kupasıyla yüzünü parçalayarak öldürdüğü iddia edilen Yücel Günegül hakkındaki iddianame Samsun 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde yaşayan 49 yaşındaki Yücel Günegül ile 41 yaşındaki 4 çocuk annesi eşi Fatma Günegül arasında uzun zamandır 'kıskançlık ve aldatılma' iddialarına dayanan geçimsizlikler bulunuyordu.
25 Eylül 2025 tarihinde Yücel Günegül, eşine "Hadi kalk gidelim köye doğru, sürprizim var sana, güzel yerlere götüreceğim seni" diyerek onu dışarı çıkardı. Çift, Canik ilçesi Hacınaipli Mahallesi'nde bulunan kendilerine ait köy evine gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde aldatılma iddiaları yüzünden ikili arasında yeniden tartışma başladı.
İddiaya göre Yücel Günegül, evin balkonunda eşinin başını duvara vurarak yere yatırdı. Ardından bir eliyle kadının boğazını sıkarken, diğer eliyle seramik bir kahve kupasını kullanarak yüzüne defalarca vurdu. Fatma Günegül olay yerinde hayatını kaybetti. Eşinin cansız bedeninin üzerine yorgan örten şüpheli, aracıyla Asarcık ilçesi yönüne doğru yola çıktı.
Gece saatlerinde Asarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yücel Günegül'ü alkollü araç kullandığı gerekçesiyle durdurdu. Görevlilere direnen şahıs hakkında 'görevi yaptırmamak için direnme', 'görevli memura mukavemet' ve 'alkollü araç kullanmak' suçlarından işlem yapıldı. Gözaltına alınan şüpheli, adli rapor işlemleri için Asarcık Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Hastanedeki işlemler sırasında polis ekiplerinin dikkati cinayeti aydınlattı. Şüphelinin ayakkabısında kan izi gören polisler, ayakkabı ve çorapları incelemeye aldı. Çoraplarda da kan lekeleri tespit edilmesi üzerine sorguya alınan Günegül, başlangıçta ayağına çivi battığını öne sürdü. Ancak polisin şüphelenip soruları derinleştirmesi üzerine eşinin başını duvara vurduğunu ve onu boğduğunu itiraf etti.
CİNAYETTEN KISA SÜRE ÖNCE DE TUTUKLANIP TAHLİYE EDİLMİŞ
İtirafın ardından ihbarla Hacınaipli Mahallesi'ndeki eve giden Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fatma Günegül'ü ölü olarak buldu. Olayın ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanan Yücel Günegül cezaevine gönderildi.
Soruşturma kapsamında çiftin geçmişinde de şiddet olayları olduğu ortaya çıktı. Yücel Günegül'ün 9 Nisan 2025 tarihinde eşini bıçakla omzundan yaraladığı, boğazını sıktığı ve darp ettiği gerekçesiyle tutuklandığı, ancak daha sonra yargılama sırasında tahliye edildiği belirlendi.
Cumhuriyet savcılığı tarafından tamamlanan soruşturma sonucunda hazırlanan iddianame, Samsun 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanığın 'eşe karşı kasten öldürme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına önümüzdeki eylül ayında başlanacak.