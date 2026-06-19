Samsun'da kan donduran cinayet: "Sana sürprizim var" dedi, eşini kahve kupasıyla katletti!

Gece saatlerinde Asarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yücel Günegül'ü alkollü araç kullandığı gerekçesiyle durdurdu. Görevlilere direnen şahıs hakkında 'görevi yaptırmamak için direnme', 'görevli memura mukavemet' ve 'alkollü araç kullanmak' suçlarından işlem yapıldı. Gözaltına alınan şüpheli, adli rapor işlemleri için Asarcık Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanedeki işlemler sırasında polis ekiplerinin dikkati cinayeti aydınlattı. Şüphelinin ayakkabısında kan izi gören polisler, ayakkabı ve çorapları incelemeye aldı. Çoraplarda da kan lekeleri tespit edilmesi üzerine sorguya alınan Günegül, başlangıçta ayağına çivi battığını öne sürdü. Ancak polisin şüphelenip soruları derinleştirmesi üzerine eşinin başını duvara vurduğunu ve onu boğduğunu itiraf etti.