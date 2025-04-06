Samsun’da kardeş kavgası kanlı bitti

Samsun’un Bafra ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana gelen olayda, kardeşler B.K. (41) ile F.K. (36) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sanayi 8. Sokak’ta bulunan evde başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü.

Tartışmanın kontrolden çıkması üzerine F.K., eline geçirdiği bıçakla ağabeyi B.K.’yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan B.K., ilk müdahalenin ardından ambulansla Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunup bulunmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Olayın ardından F.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltındaki şüphelinin ifadesi alınmak üzere Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.