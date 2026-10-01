Samsun'da korkunç manzara: Sahilde mayolu insan iskeleti bulundu!

Terme ilçesi Taşlık Mahallesi’nde bugün (1 Ekim 2026) saat 16.00 sıralarında sahilde yürüyüş yapan bir vatandaş, kıyıda insan iskeleti fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğü ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

İNCELEMELER VE KİMLİK TESPİTİ ÇALIŞMALARI

Ekiplerin sahilde yaptığı ilk incelemelerde şu detaylara ulaşıldı:

Cesedin Durumu: Uzun süredir suda kaldığı tahmin edilen cesedin tamamen çürüyerek iskelet haline geldiği belirlendi.

Kıyafet Detayı: İskeletin üzerinde mayoya benzer bir kıyafetin bulunduğu tespit edildi.

Kimlik Tespiti: Olay yeri inceleme ekiplerinin ve kriminal polisin çalışmaları sonucunda, iskeletin kime ait olduğunu belirlemek ve ölüm nedenini netleştirmek adına Adli Tıp Kurumu'na sevk işlemleri başlatıldı. Bölgedeki kayıp şahıs dosyaları da titizlikle inceleniyor.