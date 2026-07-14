Samsun'da korkunç olay: 1 hafta boyunca ablasının cesediyle yaşamış

Yaklaşık bir hafta önce hayatını kaybettiği belirlenen 60 yaşındaki Mualla Boyeri’nin cansız bedeni bulunurken, zihinsel engelli kız kardeşinin bu süre zarfında ablasının cesediyle aynı evde yaşadığı ortaya çıktı. Talihsiz kadının cesedindeki çürüme nedeniyle ilk incelemede ölüm nedeni belirlenemezken, zihinsel engelli kız kardeş hastanede tedavi altına alındı.

KÖTÜ KOKULAR MAHALLEYİ ALARMA GEÇİRDİ

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Samsun'un Cumhuriyet Mahallesi 95’inci Sokak’ta meydana geldi. Sokak üzerindeki bir apartmandan gelen ve çevreye yayılan ağır kokulardan rahatsız olan mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartmanda inceleme yapan ekipler, kokunun Mualla Boyeri’nin yaşadığı daireden yükseldiğini saptadı.

KAPIYI ZİHİNSEL ENGELLİ KIZ KARDEŞ AÇTI

Ekiplerin dairenin zilini çalması üzerine kapı, Mualla Boyeri'nin zihinsel engelli kız kardeşi S.B. tarafından açıldı. İçeri giren polis ve sağlık görevlileri, odada 60 yaşındaki Mualla Boyeri'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemelerde, talihsiz kadının yaklaşık bir hafta önce yaşamını yitirdiği, zihinsel engelli kız kardeşi S.B.'nin ise bu süre boyunca ablasının cesediyle aynı evde kalmaya devam ettiği belirlendi.

CESET ÇÜRÜDÜĞÜ İÇİN ÖN DEĞERLENDİRME YAPILAMADI

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından Mualla Boyeri’nin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Samsun Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ancak geçen süre zarfında Boyeri’nin bedeninde çürüme başladığı, bu nedenle Adli Tıp Kurumu uzmanları tarafından olay yerinde ve ilk incelemede net bir ön değerlendirme yapılamadığı bildirildi. Boyeri’nin kesin ölüm sebebi, yapılacak detaylı otopsinin ardından netlik kazanacak.

ENGELLİ KIZ KARDEŞ GÖZETİM ALTINA ALINDI

Ablasının vefatından habersiz şekilde günlerce cesetle aynı evde yaşayan ve olay nedeniyle derin sarsıntı geçiren zihinsel engelli S.B. ise sağlık ekiplerinin nezaretinde evden çıkarıldı. S.B., kontrol ve psikolojik destek amacıyla Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, mahallede büyük üzüntü ve şaşkınlık yaratan feci olayla ilgili geniş çaplı soruşturmasını sürdürüyor.