Samsun'da mobilya imalathanesinde yangın

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde mobilya imalathanesinde yangın çıktı. Başka bir mobilya imalathanesine de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Samsun'da mobilya imalathanesinde yangın
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, Kirazlık Mahallesi Sahil Caddesi 1035 Sokak'ta bulunan mobilya imalathanesinin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, yanında bulunan başka bir mobilya imalathanesine de sıçradı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Samsun'da mobilya imalathanesinde yangın - Resim : 1

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hasar oluşan imalathanelerdeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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