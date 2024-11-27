Samsun'da mobilya imalathanesinde yangın
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde mobilya imalathanesinde yangın çıktı. Başka bir mobilya imalathanesine de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, Kirazlık Mahallesi Sahil Caddesi 1035 Sokak'ta bulunan mobilya imalathanesinin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, yanında bulunan başka bir mobilya imalathanesine de sıçradı.
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Hasar oluşan imalathanelerdeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı