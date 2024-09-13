Samsun'da narkotik operasyonu! Onlarca şüpheli yakalandı

Samsun'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezi ve ilçelerde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Ekipler tarafından kent genelinde belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, 363 sentetik ecza hapı, 157,78 gram sentetik uyuşturucu, 6,16 gram esrar, 3 kök kenevir bitkisi, 2 hassas terazi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 16 tabanca fişeği ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 23 bin 400 lira ele geçirildi.

Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.