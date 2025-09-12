Samsun’da öğrenci servisine silahlı saldırı! Yaralılar var

Samsun’un Canik ilçesinde öğrenci servisine av tüfeğiyle ateş açıldı. Saldırıda servis sürücüsü Aydın A. ve kızı Elvin A. yaralandı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Samsun’da öğrenci servisine silahlı saldırı! Yaralılar var
Yayınlanma:

Olay, saat 08.00 sıralarında Canik ilçesi Uluçayır Mahallesi’nde yaşandı. Servis şoförü Aydın A., kızı Elvin A. ile birlikte 55 AK 403 plakalı minibüsle öğrenci servisine çıkmak üzere evinden hareket etti. Bu sırada ağaçlık alandan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle ateş açıldı.

BABA VE KIZ YARALANDI

Aydın A. saçmaların isabet etmesi sonucu sol kolundan, kızı Elvin A. ise yerden seken bir cisimle sol ayağından hafif yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan baba-kız, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

4.5 büyüklüğünde deprem! Panik anları yaşandı4.5 büyüklüğünde deprem! Panik anları yaşandıDünya
samsun silahlı saldırı
Günün Manşetleri
Aylık gelirini ve yüksek lisansını açıkladı
Rusya-Ukrayna müzakereleri durduruldu
İzmir’de 2 polisi şehit eden saldırganın karanlık bağlantıları
Can Holding soruşturması derinleşiyor
Müdürün telefonundan çıkanlar kan dondurdu
"İsrail’e karşı güçlü kararlar alınmalı"
Ankara ve 14 ilde eş zamanlı operasyon
İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu
Lojistik deposu alevlere teslim oldu
Sağanak yağış bu illerde etkili olacak
Çok Okunanlar
Sağanak yağış bu illerde etkili olacak Sağanak yağış bu illerde etkili olacak
Gram, çeyrek ve ONS altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek ve ONS altın fiyatları bugün ne kadar?
Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! Sağanak yağış geliyor Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! Sağanak yağış geliyor
Benzin, motorin ve LPG litre fiyatı ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG litre fiyatı ne kadar oldu?
İzmir’de 2 polisi şehit eden saldırganın karanlık bağlantıları İzmir’de 2 polisi şehit eden saldırganın karanlık bağlantıları