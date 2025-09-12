Samsun’da öğrenci servisine silahlı saldırı! Yaralılar var

Olay, saat 08.00 sıralarında Canik ilçesi Uluçayır Mahallesi’nde yaşandı. Servis şoförü Aydın A., kızı Elvin A. ile birlikte 55 AK 403 plakalı minibüsle öğrenci servisine çıkmak üzere evinden hareket etti. Bu sırada ağaçlık alandan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle ateş açıldı.

BABA VE KIZ YARALANDI

Aydın A. saçmaların isabet etmesi sonucu sol kolundan, kızı Elvin A. ise yerden seken bir cisimle sol ayağından hafif yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan baba-kız, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.