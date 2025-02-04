Samsun’da ortaokulda yangın! Eğitime ara verildi

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde bulunan 19 Mayıs Ortaokulu’nda dün akşam saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Hacı Ali Ekinci Bulvarı üzerinde bulunan okulda saat 21.30 sıralarında meydana gelen olayda, elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü.

Yangının okulun giriş kapısının iç kısmında bulunan elektrik panosunda başladığı, dışarıdan bağlı kabloların alev almasıyla okulun içine sıçradığı öğrenildi. Yangın sırasında okulda kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Yangın nedeniyle okulun giriş katında maddi hasar oluşurken, üst katlardaki sınıfların dumandan etkilendiği tespit edildi. Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda 4 Şubat 2025 Salı günü eğitim-öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "19 Mayıs Ortaokulu'muzda 21.30 saatlerinde elektrik kontağından kaynaklandığı düşünülen yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmıştır. Yangın sonucunda okulun giriş katında sınırlı hasar meydana gelmiş, sınıflar ise dumandan etkilenmiştir. Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararla, 19 Mayıs Ortaokulu'nda 4 Şubat 2025 tarihinde eğitim-öğretime bir gün ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.