Samsun'da kaza: 3 yaralı
Samsun'un Havza ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bayram Can Pehlivan idaresindeki 55 H 0755 plakalı otomobil, Ankara-Samsun kara yolunda bariyere çarptı.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Vural Savaş Süme ile Yunus Emre Batur yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu AjansıMeteoroloji'den sağanak yağış uyarısı Malatya'da deprem İstanbul'da sis etkili oluyor Tatil cennetinde uyuşturucu operasyonu