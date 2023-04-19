Samsun'da kaza: 3 yaralı

Samsun'un Havza ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Samsun'da kaza: 3 yaralı
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Alınan bilgiye göre, Bayram Can Pehlivan idaresindeki 55 H 0755 plakalı otomobil, Ankara-Samsun kara yolunda bariyere çarptı.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Vural Savaş Süme ile Yunus Emre Batur yaralandı.


Yaralılar, sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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