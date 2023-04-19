Samsun'da kaza: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Bayram Can Pehlivan idaresindeki 55 H 0755 plakalı otomobil, Ankara-Samsun kara yolunda bariyere çarptı.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Vural Savaş Süme ile Yunus Emre Batur yaralandı.



Yaralılar, sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.