Samsun’da peş peşe kaza şoku: LPG yüklü tankerle facianın eşiğinden dönüldü
Samsun’da trafiğin en işlek noktalarından birinde sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Aynı noktada art arda meydana gelen iki ayrı trafik kazası yürekleri ağza getirdi.
Canik ilçesi sınırlarında bulunan Atatürk Bulvarı Balıkçı Barınağı karşısında hareketli dakikalar yaşandı. Samsun istikametine doğru seyreden trafikte saat 09.30 sularında meydana gelen ilk olayda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği düşünülen 42 APE 553 plakalı otomobil kontrolden çıktı.
Savrulan araç, yol kenarındaki bariyerlere çarparak yan yattı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada araç içerisinde bulunan bir kişi yaralandı.
Olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
LPG YÜKLÜ TANKER KORKUTTU
Henüz ilk kazanın şoku atlatılamamışken, aynı güzergah üzerinde ikinci bir kaza daha meydana geldi. 34 HRC 88 çekici ve 34 NH 2295 dorse plakalı Aygaz firmasına ait LPG yüklü tanker, aynı yönde ilerleyen 55 AJM 187 plakalı otomobille çarpıştı.
Tankerin otomobile yandan çarpması sonucu gerçekleşen bu ikinci kaza, olası bir patlama ihtimali nedeniyle büyük panik yarattı.
Peş peşe yaşanan kazaların ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olası yeni bir kazayı önlemek amacıyla geniş güvenlik tedbirleri aldı.
Ekipler, normalde üç şerit olarak akan yolu dubalarla tek şeride düşürmek zorunda kaldı.
Emniyet güçleri, her iki kaza ile ilgili olarak detaylı inceleme başlattı.