Samsun'da polisin şehit edildiği davada karar: Alkollü sürücüye müebbet hapis

Samsun’un Havza ilçesinde geçtiğimiz yıl 5 Mart gecesi yaşanan olayda, trafik kazasına karıştıktan sonra kaçan alkollü sürücü, polis memuru Orhan Mutlu’yu (46) görevi başında şehit etti. Yargılama sürecinin sonunda mahkeme, sanık Özgür Boztürk’e müebbet hapis cezası verdi.

KAÇARKEN POLİSİ EZDİ

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Toybelen mevkisinde başladı. Özgür Boztürk yönetimindeki 55 SA 335 plakalı araç, maddi hasarlı bir trafik kazasına karıştıktan sonra olay yerinden Ankara yönüne doğru kaçtı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Havza Bölge Trafik İstasyon Amirliği’ne bağlı ekipler, kaçan aracı yakalamak için yol üzerinde önlem aldı.

Bu sırada polis memuru Orhan Mutlu, durdurma noktasında kaçan araca "Dur" ihtarında bulundu. Ancak Boztürk, ihtara uymayarak hızla polis memuruna çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle havaya savrulan Mutlu, polis aracının ön camına çarptıktan sonra yere düştü ve olay yerinde şehit oldu. Aynı noktada görev yapan polis memuru Ali Suat Vanlı ise hafif yaralandı.

Olay yerinden kaçan Özgür Boztürk, kısa süre sonra jandarma ekiplerinin titiz çalışmasıyla yakalandı. Yapılan testlerde Boztürk'ün 1,86 promil alkollü olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın ardından açılan dava, Samsun Vezirköprü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Yargılama sonucunda sanık Özgür Boztürk, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.