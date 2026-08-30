Samsun'da sağanak Çarşamba Ovası'nı vurdu! Evler ve tarım arazileri sular altında

Vatandaşlardan Selim Candan ise bölgede ikinci kez büyük bir sel yaşandığını ifade ederek şunları söyledi: "Geçende de büyük bir sel geldi. Bu ikinci sel. Ovada deniz tarafındaki 6 mahalle şu anda bu şekilde. Dün öğleden sonra şiddetli şekilde yağmaya başladı. Hiç durmadı, sabaha kadar yağdı. Şimdi ahırımız, mallarımız, her şeyimiz perişan durumda."