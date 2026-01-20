Samsun'da 'sazan sarmalı' tuzağı: Araç almak isterken yüz binlerce lirasından oldu

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Terme ilçesinde araç satın almak isteyen bir vatandaşın 570 bin TL dolandırılması üzerine harekete geçti. Polis, Samsun merkezli yürütülen soruşturmada 'sazan sarmalı' yöntemiyle hareket eden şebekeyi mercek altına aldı.

POS CİHAZIYLA PARA TRAFİĞİ

Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda dolandırıcılık şebekesinin izlediği yöntem deşifre edildi. İncelemelere göre, mağdurdan alınan 570 bin TL önce farklı şahıslara ait banka hesaplarına aktarıldı. Paranın son aşamada bir iş yerindeki pos cihazı kullanılarak çekildiği ve olayla bağlantılı şüpheliler arasında paylaştırıldığı tespit edildi. Tüm bu süreç, banka kayıtları ve güvenlik kamerası görüntüleriyle kanıtlandı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayla ilgili 9 şüpheli belirledi. Düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan B.Z.'nin suç dosyasının kabarık olduğu ortaya çıktı. Şahsın 13 ayrı dolandırıcılık dosyasından kaydı olduğu ve hakkında kesinleşmiş 2 yıl 9 ay hapis cezası bulunduğu belirlendi. Dosya kapsamındaki diğer 2 şüphelinin ise başka suçlardan halihazırda cezaevinde olduğu anlaşıldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ile 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

TUTUKLU SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından Terme Adliyesi'ne sevk edilen 7 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4'ü tutuklandı. Cezaevinde bulunan diğer 2 şüphelinin ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadeleri alındı.

Mahkeme, bu şüphelilerin de tutuklanmasına hükmetti. Böylece operasyon kapsamında toplam tutuklu sayısı 6 oldu.