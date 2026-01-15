Samsun'da sokak ortasında cinayet: Tahliye olan zanlı dehşet saçtı

Samsun’da sokak ortasında bir kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak kısa süre önce çıktığı cezaevine geri gönderildi.

Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kasten yaralama ve uyuşturucu suçları başta olmak üzere toplam 28 suç kaydı bulunan 2 çocuk babası Dursun C. (40), 4 yıl önce boşandığı eski eşi Canan G.’yi rahatsız ettiği öne sürülen Mesut İnan (50) ile sokakta karşılaştı.

Aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen ikili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışma sırasında Dursun C., yanında bulunan bıçakla Mesut İnan’ı göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan İnan, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayet sonrası kaçmayan şüpheli, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan incelemede, zanlının cezaevindeyken de Mesut İnan ile eski eşi nedeniyle husumet yaşadığı, 2 Ekim’de cezaevinden çıktıktan 104 gün sonra cinayeti işlediği belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Dursun C., bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklanarak, 105 gün önce tahliye edildiği cezaevine yeniden gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

