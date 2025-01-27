Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 29 bin 696 sentetik ecza hap ele geçirildi

Samsun’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 29 bin 696 sentetik ecza hap ele geçirilirken, 5 zanlı gözaltına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 29 bin 696 sentetik ecza hap ele geçirildi
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Samsun’da, narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan operasyonda 29 bin 696 sentetik ecza hap ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, şüphelilerin üst, araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda bu miktarda hap bulundu.

Operasyon sonucunda, 34 yaşındaki S.Y., 33 yaşındaki D.S.U., 25 yaşındaki M.T.G., 45 yaşındaki A.G. ve 22 yaşındaki A.E.K. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyete götürülerek işlemleri başlatıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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