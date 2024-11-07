Samsun'da uyuşturucu operasyonu! Binlerce hap ele geçirildi

Samsun'un Atakum ilçesinde bir adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 21 yaşındaki B.K. gözaltına alınırken, B.K'nin evinde yapılan aramalarda ise 3 bin 80 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Samsun'da uyuşturucu operasyonu! Binlerce hap ele geçirildi
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Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Samsun'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından önemli bir operasyona imza atıldı.

Ekipler, uyuşturucu madde satışını önlemek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında Atakum ilçesinde bir adrese baskın gerçekleştirdi.

Operasyonda 21 yaşındaki B.K. gözaltına alınırken, evinde yapılan aramalarda ise 3 bin 80 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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