İbrahim Kalın - McMaster görüşmesi sonrası açıklama
İbrahim Kalın - McMaster görüşmesi sonrası açıklama
Bahçeli: Türkiye ağır bir beka sorunu yaşamaktadır
Bahçeli: Türkiye ağır bir beka sorunu yaşamaktadır
'Bu projeyle et ithalatı bitecek, köyler yeniden canlanacak'
'Bu projeyle et ithalatı bitecek, köyler yeniden canlanacak'
TEM’de zincirleme kaza! Yaralılar var
TEM’de zincirleme kaza! Yaralılar var

Samsun'da yangın: 3 ölü

Bir evde çıkan yangında yaşlı bir kadın ile konuşma, görme ve duyma engelli 2 kızı hayatını kaybetti. Yangını, anneannesine sürpriz yapmak amacıyla İstanbul'dan gelen yaşlı kadının torunu fark etti.

Samsun'da yangın: 3 ölü

Samsun'un Terme ilçesinde bir evde çıkan yangın sonucu yaşlı bir kadın ile engelli 2 kızı yaşamını yitirdi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Sevim Semiz'in (80) torunu Selim Yağcı, anneannesine sürpriz yapmak amacıyla haber vermeden İstanbul'dan ilçeye geldi.

Anneannesinin Özyurt Mahallesi'ndeki evine giden Yağcı, evin yandığını görünce itfaiyeye haber verdi. Eve giren Yağcı, anneannesini alevlerin arasından çıkarmayı başardı.

İtfaiye ekipleri, yangını söndürdükten sonra evde yaptığı incelemede, Semiz'in kızları Emine Semiz (50) ile Havva Gülen'in (60) cansız bedenini buldu.

Sevim Semiz de evin önünde ambulansta yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Emine Semiz ve Havva Gülen kardeşlerin konuşma, görme ve duyma engelli oldukları, Gülen'in İstanbul'da yaşadığı, annesini görmek amacıyla Samsun'a geldiği öğrenildi.

Anne ile kızlarının cenazeleri, Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #samsun #Samsun yangın #Selim Yağc #Sevim Semiz #Emine Semiz #Havva Gülen
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.